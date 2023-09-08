Защита Геворкяна и Бадаляна опротестует их задержание в Армении – адвокат

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Защита обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна обжалует решение об их задержании на 72 часа, сообщил ТАСС адвокат задержанных.

По его словам, оружие, обнаруженное в машине журналиста, не принадлежит ни одному из мужчин.

"То, что случилось, является недоразумением. Найденное оружие в машине Ашота Геворкяна не принадлежит ни Михаилу Бадаляну, ни Ашоту Геворкяну, а принадлежит третьему человеку", – сказал он.

Накануне Следственный комитет Армении сообщил о задержании блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна в городе Горис на юге Армении. Мужчины проходят по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял о пропаже Бадаляна в Горисе. Позже он добавил, что блогера уже арестовывали в Армении, а обвинения, выдвинутые против него, трактовались как политические.

Агентство Sputnik, в свою очередь, отмечало, что Геворкян направился в город Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта.

Посольство РФ в Ереване следит за ситуацией, связанной с задержанием Бадаляна и Геворкяна.

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