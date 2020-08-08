Более 230 человек получили ранения в ходе протестов в Бейруте

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Число пострадавших в ходе субботних протестов в Бейруте превысило 230 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста.

63 человека доставлены в ближайшие больницы, 175 человек получили помощь на месте.

На митинг с требованиями отставки правительства и реформ в столице Ливана вышли тысячи человек. Группы людей бросают в полицейских камни и петарды, полиция применяет гранаты со слезоточивым газом.

Сообщается, что митингующие занимают правительственные здания. В частности, люди пытаются прорваться в здание Ассоциации ливанских банков, министерство энергетики и министерство окружающей среды.

На фоне протестов премьер-министр Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы.

Вечером 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Погибли по меньшей мере 149 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения.

Материальный ущерб оценивается в 3–5 миллиардов долларов. Последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в Бейруте. Его оборудовали возле стадиона в столице Ливана.