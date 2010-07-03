СК опубликовал видео с места ДТП под Новороссийском

Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места ДТП под Новороссийском.

Как сообщили в ведомстве, после аварии с участием автомобиля и пассажирского автобуса на трассе Новороссийск – Керчь было возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следователи также пообещали дать правовую оценку действиям сотрудников санатория "Эллада", которому принадлежал автобус.

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

ДТП произошло накануне вечером на 16-м километре трассы Новороссийск – Керчь. Там столкнулись автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и автомобиль Volkswagen Touareg, в котором находились шесть человек. После столкновения обе машины упали с обрыва.

Трое пассажиров иномарки – женщина и два ребенка – скончались на месте. По предварительным данным, пострадали 44 человека. Их доставили в больницу Новороссийска. Как сообщил РИА Новости представитель городской администрации, все погибшие были опознаны, списки пострадавших – составлены. В администрации также уточнили, что в автобусе ехали жители 12 регионов России, в том числе из Москвы и Московской области.

Согласно результатам предварительной экспертизы, водители автобуса и иномарки в момент аварии были трезвыми.