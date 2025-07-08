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08 июля, 20:33

Происшествия

Пострадавший при нападении в Сергиевом Посаде ребенок выписан из больницы

Фото: телеграм-канал Mash

Девятилетний мальчик, которого в Сергиевом Посаде ранил ножом в шею мужчина, выписан из больницы, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

По данным ведомства, детские хирурги обработали и ушили рану, после чего в течение нескольких дней проводили пациенту антибактериальную и симптоматическую терапии. Под амбулаторное наблюдение врача мальчика выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Нападение произошло 4 июля во дворе жилого дома в Сергиевом Посаде. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемого задержали, им оказался местный житель.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, напавший болен шизофренией. Мужчине уже предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Появились подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

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происшествия

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