Два беспилотника уничтожены за ночь над Белгородской и Воронежской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями в ночь на 8 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что при помощи этих дронов украинские войска попытались совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

В ночь на 7 июля силы ПВО ликвидировали несколько украинских дронов над Воронежской областью. При падении обломков произошел пожар на одном из складов, а в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

Власти региона ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района. В результате одного из взрывов также загорелась хозпостройка жилого дома, но возгорание удалось потушить.

Позже началась эвакуация местных жителей в пункты временного размещения (ПВР). Около 50 человек вывезли из трех населенных пунктов в ПВР. Всем им оказывается необходимая помощь.