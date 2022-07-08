Москвичи несут цветы к посольству Японии после убийства Синдзо Абэ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Москвичи несут цветы к японскому посольству в Грохольском переулке, чтобы почтить память убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает РИА Новости.

Несмотря на это, как отмечается, дипведомство продолжает функционировать в обычном режиме.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что в прошлом он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.

Позже Ямагами рассказал, что он захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии. Российский лидер назвал его выдающимся государственным деятелем, много сделавшим для развития добрососедских отношений между странами.