Напавший на бывшего премьера Японии признался в содеянном

16:45
Фото: AP Photo/Hiro Komae
Арестованный 41-летний японец Тэцуя Ямагами дал признательные показания в нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили в полиции префектуры Нара.
"Он сказал нам: "Абсолютно точно, что это сделал я", – приводит слова представителей полиции РИА Новости.
В ведомстве отметили, что мужчина при нападении использовал самодельное огнестрельное оружие длиной порядка 40 сантиметров и высотой около 20 сантиметров.
Из дома арестованного также изъяли несколько предметов, которые потенциально представляют собой самодельное оружие. Уточняется, что мужчина прибыл к месту нападения на поезде.
Кроме того, в доме Ямагами были обнаружены опасные вещества, в связи с чем всех соседей призвали эвакуироваться.
О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления политика в рамках его предвыборной программы в городе Нара.
41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства.
Спустя несколько часов врачи больницы Медицинского университета Нары официально объявили о смерти бывшего премьер-министра Японии. Абэ доставили в больницу в состоянии остановки сердца. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии. Российкий лидер назвал его выдающимся государственным деятелем, много сделавшим для развития добрососедских отношений между странами.
Экс-премьер Японии скончался после совершенного нападения – СМИ
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