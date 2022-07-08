Обвинение против напавшего на экс-премьера Японии переквалифицировали на убийство – СМИ

14:17
Фото: ТАСС/АР/Kyodo News
Полиция переквалифицировала обвинение против 41-летнего Тэцуя Ямагами, который напал на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, с покушения на убийство после смерти пострадавшего. Об этом сообщается агентство Kyodo.
О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.
41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что в прошлом он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.
Позже Ямагами рассказал, что он захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.
Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии. Российкий лидер назвал его выдающимся государственным деятелем, много сделавшим для развития добрососедских отношений между странами.
Синдзо Абэ умер после двух огнестрельных ранений
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