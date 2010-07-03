В Омске учитель получила выговор за показ детям фильма ужасов

12:51
12:51
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Фото: кадр из фильма "Кукла", 2015 год, реж. Уильям Брент Белл
В Омске учительница частной школы получила выговор за показ фильма ужасов "Кукла" детям в возрасте от восьми до 14 лет. На преподавателя пожаловались родители некоторых учеников. Отец одной из девочек рассказал о случившемся в социальной сети "ВКонтакте".
По словам мужчины, его дочь не могла уснуть и призналась, что в школе им показывали фильм ужасов. Он снял на видео учительницу, утверждавшую, что ей не было известно о возрастном ограничении фильма. По словам преподавателя, многие дети не стали смотреть "Куклу", а другие, наоборот, просили не выключать фильм.
Глава школы "Многопрофильная академия непрерывного образования" Владимир Бем пояснил РИА Новости, что в тот день школьники не могли выйти гулять на улицу из-за грозы и учительница включила им фильм в актовом зале. Руководитель учебного заведения заверил, что фильм ужасов был выбран не намеренно, а преподаватель сама была не в курсе его содержания. "Учительница, думая, что это детский фильм, ткнула фильм "Кукла". Она не знала, что это за фильм, и по титрам это тоже было непонятно. Когда дошли до середины фильма, его выключили", – подчеркнул Бем. "К середине фильма детям просто стало это неинтересно", – добавил он.
По его словам, учительнице уже объявили выговор. Ее также лишили премии. "У нас все организовано, расписано. По глупости учительницей был включен этот фильм. Учителя, безусловно, виноваты и наказаны", – заявил Бем. Он призвал не делать из этого случая сенсацию.
Ранее другой скандал разгорелся вокруг гимназии № 4 в Перми. Руководство школы установило разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс. Если мальчикам для приема хватало 65,7 балла, то девочкам нужно было получить 69,1 балла. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала подобный подход к приему первоклашек абсурдным и призвала устранить дискриминацию. Однако суд в Перми, рассмотрев дело в отношении директора Татьяны Дьяковой, не нашел состава правонарушения в действиях гимназии и ее руководителя.
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