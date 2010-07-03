Суд не увидел нарушений в гимназии с "гендерным принципом" обучения

Суд в Перми рассмотрел дело в отношении директора гимназии № 4 Татьяны Дьяковой и не нашел состава правонарушения в действиях гимназии и ее руководителя. Об этом пишет "Коммерсант".

Прокуратура возбудила административные дела в отношении пермской гимназии № 4 и ее директора по статьям о "нарушении или незаконном ограничении права на образование". Татьяне Дьяковой грозила дисквалификация, так как она уже привлекалась к ответственности по той же статье.

Скандал разгорелся, когда стало известно, что руководство гимназии № 4 в Перми установило разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс. Если мальчикам для приема хватало 65,7 балла, то девочкам нужно было получить 69,1 балла. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала подобный подход к приему первоклашек абсурдным и призвала устранить дискриминацию.

В прокуратуре признали незаконной гендерную дискриминацию, а также сам факт индивидуального отбора первоклассников. По словам представителей ведомства, согласно действующему законодательству, такой отбор возможен только начиная с пятого класса. При этом директор гимназии Татьяна Дьякова открыто заявила, что в школе действует "гендерный принцип обучения".