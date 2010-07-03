Гимназия в Перми с завышенным проходным баллом для девочек увеличила набор

Фото: kamensky.perm.ru

В пермской гимназии № 4 имени братьев Каменских, где для поступающих в первый класс девочек и мальчиков установили разные проходные баллы, открыла дополнительные места. Об этом сообщает РИА Новости.

Проходной балл в школе для мальчиков оказался ниже, чем для девочек, – 65,7 и 69,1. Директор гимназии Татьяна Дьякова объяснила, в школе действует "гендерный принцип обучения".

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова назвала это гендерной дискриминацией. Прокуратура и городской департамент образования начали проверку.

Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева заявила, что директору гимназии объявили выговор из-за превышения полномочий. По ее словам, в этом году итоги отбора в учреждение останутся без изменений. Это обусловлено "тактичным отношением к ученикам, уже зачисленным в первый класс гимназии, и их родителям".

Однако заявлений было очень много, так что набор увеличат до 80 человек. К следующей приемной кампании зачислять в первые классы будут по закрепленным территориям, на свободные места и без балльно-рейтинговой системы.