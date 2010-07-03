Детский омбудсмен призвала устранить дискриминацию в пермской гимназии

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала абсурдной ситуацию в пермской гимназии, где при приеме в первый класс проходные баллы для девочек были выше. Она призвала устранить эту дискриминацию.
По словам Кузнецовой, органы прокуратуры и регионального департамента образования проводят проверки в гимназии. По их результатам дадут оценку действиям руководства школы. "Безусловно, любые дискриминирующие признаки недопустимы и должны быть устранены", – цитирует Кузнецову "Интерфакс".
Омбудсмен выразила недоумение, на какие документы или правовые нормы могло опираться руководство гимназии, поставив проходной балл в зависимость от пола ребенка. "Таким образом, следуя логике, можно предпочесть, например, голубоглазых – кареглазым, или сказать, что не более такого-то роста, веса принимаются к зачислению", – подчеркнула Кузнецова. Любые критерии такого рода являются абсурдными и противоречат Конституции, добавила она.
Как пояснила омбудсмен, она находится в контакте с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае, провела переговоры с директором школы. В дальнейшем Кузнецова планирует организовать встречи с родителями.
"Очень важно, как дети психологически перенесут эту ситуацию. Ведь сказать ребенку, что у тебя меньше возможности поступить в гимназию, потому что ты девочка – это неуместно, неправильно", – заявила омбудсмен. Она пообещала, что психологи проведут работу с детьми и их родителями.
Ранее местные СМИ сообщили, что администрация пермской гимназии № 4 установила разные проходные баллы для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс. Если мальчикам для приема хватало 65,7 балла, то девочкам нужно было получить 69,1 балла.
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