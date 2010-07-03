Часы за 1,5 млн рублей пропали у посетителя столичного кафе

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У мужчины в столичном кафе украли дорогостоящие часы, сообщает Агентство "Москва". Полиция начала проверку.

О краже рассказал молодой человек 1994-го года рождения. По его словам, в кафе на Тверском бульваре он со своим другом распивал спиртное. Из-за выпитого мужчина не помнит, как все произошло.

Проснувшись в своей квартире в Химках, он увидел, что наручные часы марки Hublot за 1,5 миллиона рублей пропали. Обстоятельства случившегося выясняются.

В июне неизвестный украл сейф с драгоценностями за 4,5 миллиона рублей из квартиры на юге города. В фитнес-клубе в Черемушках у женщины украли часы Rolex стоимостью 1,2 миллиона рублей. А в Московском зоопарке у посетителя пропал фамильный браслет стоимостью почти 650 тысяч рублей.