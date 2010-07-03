Фамильный браслет украли у посетителя Московского зоопарка

Фамильный браслет стоимостью почти 650 тысяч рублей украли у посетителя Московского зоопарка. Полиция проверяет информацию о краже украшения, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточнили в ведомстве, мужчина 1991 года рождения обратился 13 июня в ОВД "Пресненский". По словам потерпевшего, кто-то похитил его рюкзак, в котором находился фамильный золотой браслет. Это произошло в Московском зоопарке. Ущерб от кражи мужчина оценил в 645 тысяч рублей, рассказали в полиции,
Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, полицейские начали проверку.
Ранее сообщалось, что в столичном ночном клубе у девушки украли часы Rolex Oyster стоимостью 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже. Полиция расследует обстоятельства инцидента.
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