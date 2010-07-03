Мороженое украли из торговой тележки в Басманном районе столицы

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Сотрудники столичной полиции проверяют информацию о краже мороженого в Басманном районе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

С заявлением в полицию 15 мая обратился гражданин 1997 года рождения. Заявитель утверждал, что в Лубянском проезде неизвестный украл из торговой тележки мороженое.

"Сумма причиненного ущерба устанавливается", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.