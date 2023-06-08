Мантуров заявил, что РФ не надеется на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти – Одесса

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Россия не рассчитывает на доступ к ремонту ранее подорванного аммиакопровода Тольятти – Одесса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр напомнил, что поставки российского аммиака через объект не ведутся уже год.

"Но, как вы сами понимаете, ни в течение года, ни теперь в ближайшее время (поставок не будет. – Прим. ред.), потому что доступа для восстановления и ремонта на сегодняшний день нет. Тем более что за это отвечает украинская сторона. И не предвидится", – цитирует Мантурова ТАСС.

На фоне сложившихся условий Россия, пояснил он, решила построить терминал для аммиака в Тамани. Строительство объекта идет в соответствии со сроками. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2023 года, сообщил Мантуров.

7 июня стало известно, что ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. По словам представителя ВС РФ, подрыв был проведен в районе Масютовки.

Позже в российском министерстве обороны подтвердили, что аммиакопровод повредила украинская диверсионно-разведывательная группа. После ЧП были выявлены пострадавшие среди мирных граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона предпримет усилия для установления всех обстоятельств подрыва. Дипломат подчеркнула, что украинская сторона этими действиями ударила по усилиям генсека ООН в борьбе с голодом в нуждающихся странах.

