В "Трансаммиаке" заявили, что российская часть аммиакопровода Тольятти – Одесса исправна

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Часть аммиакопровода Тольятти – Одесса, которая располагается на территории РФ, находится в исправном состоянии. Об этом рассказали представители российской компании "Трансаммиак".

"В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак", – передает ТАСС сообщение компании.

Специалисты также уточнили, что та часть аммиакопровода, которая проходит на территории Украины, обслуживается предприятием "Укрхимтрансаммиак". В "Трансаммиаке" добавили, что у компании нет сведений о том, как обстоит ситуация с аммиакопроводом в другой стране.

7 июня стало известно, что украинские силы повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. По словам представителя ВС РФ, подрыв был проведен в районе Масютовки.

В свою очередь, в российском министерстве обороны подтвердили, что аммиакопровод повредила украинская диверсионно-разведывательная группа. После ЧП были выявлены пострадавшие среди мирных граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона предпримет усилия для установления всех обстоятельств подрыва. Дипломат подчеркнула, что украинская сторона этими действиями ударила по усилиям генсека ООН в борьбе с голодом в нуждающихся странах.



Захарова оценила ситуацию с аммиакопроводом Тольятии – Одесса