Подросток погиб под колесами поезда на станции метро "Перово"

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На станции столичного метро "Перово" под поезд упал подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Он отметил, что инцидент произошел в 12:18 по московскому времени. 17-летний москвич упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд.

Машинист заметил подростка и применил экстренное торможение. Поезд по инерции наехал на пассажира, причинив ему смертельные травмы.

Ранее сообщалось, что на станции "Перово" произошел инцидент с пассажиром. Из-за происшествия остановилось движение поездов между станциями "Новокосино" и "Шоссе Энтузиастов".

Позднее пресс-служба московского метрополитена сообщила о возобновлении движения поездов на Калининской линии.