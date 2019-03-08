Сбой произошел на Калининской линии метро из-за инцидента с пассажиром

На Калининской линии метро прекращено движение поездов. Причина – инцидент с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Отмечается, что поезда не ходят от станции "Новокосино" до станции "Шоссе Энтузиастов". Пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом.

По данным "Интерфакса", на станции "Перово" около 12:20 под прибывающий поезд упал пассажир. Агентство не располагает данными о пассажире.