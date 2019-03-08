Движение поездов на Калининской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов на Калининской линии восстановлено и возвращается в график, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Сбой произошел на участке от станции "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" из-за инцидента с пассажиром. Ранее на ветке увеличивали интервалы движения. Пассажирам советовали пользоваться наземным транспортом.

Уточнялось, что на станции "Перово" около 12:20 под прибывающий поезд упал пассажир. Как передает РИА Новости, он погиб, тело извлекли на платформу. Личность мужчины устанавливается.