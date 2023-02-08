Детский омбудсмен заявила, что пострадавшая в Химках школьница все помнит

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Школьница, пострадавшая в результате нападения одноклассницы с ножом в химкинском лицее, все помнит. Об этом детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала в своем телеграм-канале.

По ее словам, девочка беспокоится о безопасности одноклассников.

"Все страшное позади. Родители без сна, но благодарят врачей за то, что честно сделали свою работу и спасли девочку", – написала Мишонова.

Омбудсмен добавила, что школьница ни в чем не нуждается. Медицинская помощь ей оказывается в полном объеме.

Мать одного из учеников начальной школы того лицея в Химках рассказала MSK1.RU, что узнала о произошедшем из социальных сетей и сразу позвонила сыну, чтобы убедиться, что с ним все хорошо.

"Вчера было родительское собрание, на нем никакой конкретики от учителя не было сказано. Любой ребенок может пронести холодное оружие и покалечить одноклассника", – указала женщина.

По ее словам, родители считают, что в школе их ребенок будет в безопасности, но все оказалось иначе.

Мать мальчика рассказала, что в учреждении работает один психолог. Она предположила, что специалисту попросту не хватает времени на всех детей.

По ее мнению, после произошедшего в школе необходимо усилить меры безопасности: ужесточить контроль при входе, провести камеры видеонаблюдения или поставить дежурных на этаже.

"Директора у нас в школе нет, есть только исполняющий обязанности. Надеюсь, что она не спустит на тормозах, чтобы не было рецидива", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что ее сын увидел машину реанимации в окне и спросил учителя, что случилось.

"Говорит, что крик был слышен из соседнего здания, хотя они учатся в соседнем крыле", – уточнила женщина.

Другая собеседница агентства добавила, что в чатах не обсуждают произошедшее, руководство школы также ничего не писало по этому поводу. При этом она подчеркнула, что родители очень переживают за своих детей.

Женщина предположила, что девочка не могла напасть на одноклассницу просто так.

"Уверена, она это сделала из-за того, что ее травили в школе. Многие родители пишут, что девочку не возьмут ни в одну из школ. Учиться в нашей она точно больше не будет", – поделилась Катерина Родина.

Мать школьницы рассказала, что тоже училась в этом лицее. По ее мнению, там и раньше была травля, но сейчас она стала более жестокой, чем раньше.

"Мне жаль и пострадавшую, и ту, кто это сделал. Надеюсь, что девочка восстановится, но помощь психолога нужна будет обеим", – сказала женщина.

Уголовные дела по этому делу передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Ход расследование взял на контроль глава управления Александр Стариков.

Следователи провели три осмотра, допросили свыше 30 свидетелей, а также назначили экспертизу запаховых следов человека, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую экспертизы. Планируется назначение психолого-психиатрических и почерковедческой экспертизы.

Во вторник, 7 февраля, 11-летнюю ученицу химкинской школы госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

По словам уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка получила около 100 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови.

Девочка пришла в сознание и начала дышать без ИВЛ в среду, 8 февраля.



"Московский патруль": в Химках пятиклассница напала с ножом на одноклассницу

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