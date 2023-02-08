Новое землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в центральной части Турции

Фото: ТАСС/ERDEM SAHIN/EPA

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в центральной части Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно данным портала, подземные толчки произошли в 11:11 по UTC (14:11 по московскому времени) в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман. Там проживает порядка 223 тысячи человек. Очаг расположился на глубине одного километра.

8 февраля произошел ряд подземных толчков в некоторых областях Турции. Так, ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш, за которым прошли еще семь афтершоков на территории страны магнитудой от 2,5 до 4,4.

Позднее в этой же области были отмечены подземные толчки магнитудой 5,1. Следом землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 37 километрах от турецкого Газиантепа.

Начало мощных подземных толчков было отмечено в Турции 6 февраля. Первое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с этим президент Турции Реджеп Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

По последним данным, трагедия стала причиной 8 574 смертей. Среди пострадавших оказались 49 133 гражданина.

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