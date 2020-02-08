Автомобиль столкнулся с электричкой в Подмосковье

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Автомобиль и пригородный поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Московской области.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), инцидент произошел на перегоне Гжель – Куровская Казанского направления.

Отмечается, что переезд был регулируемым – он был оборудован световой и звуковой сигнализацией. Водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся составом на запрещающий сигнал.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения пострадавших нет. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Два человека ранее погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде на перегоне Фаустово-Бронницы Казанского направления.