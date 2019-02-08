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21:45

Восстановление дома на Никитском бульваре после пожара займет полгода

происшествия пожар

21:45

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Восстановление доме на Никитском бульваре, где в крупном пожаре погибли восемь человек, займет не менее полугода. Об этом сообщили в столичном департаменте капитального ремонта.

"Восстановительные и реставрационные работы будут завершены не ранее чем через шесть месяцев", – сказали в ведомстве. передает РИА Новости.

Там также сообщили, что в настоящий момент в здании ведутся противоаварийные и восстановительные работы по усилению конструкций и перекрытий, поврежденных пожаром, вывозится мусор из сгоревших элементов здания и предметов обихода. Кроме того, идет просушка помещений, которые пострадали при тушении пожара.

После разбора завала специалисты проведут дополнительные исследования, чтобы определить нанесенный ущерб и необходимость в дополнительных работах.

Пожар произошел в ночь на 4 февраля в доме 12 на Никитском бульваре. Погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пятеро из жертв – это семья, проживавшая в коммунальной квартире. Еще трое – жильцы других квартир, один из которых скончался по дороге в больницу.

Возгоранию площадью около двух тысяч квадратных метров присваивали повышенный уровень сложности. Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.

Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования. Юрий Башмет подтвердил, что горела квартира его дочери. Ее и других жильцов дома допросили как свидетелей.

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