Башмет отменил выступление в Московской консерватории

Юрий Башмет в среду отменил свое выступление с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" в Московской консерватории имени Чайковского. Всем гражданам, которые купили билеты на концерт, пришло SMS о замене дирижера, передает РИА Новости со ссылкой на генерального директора гендиректор "Русского концертного агентства" Дмитрия Гринченко.
"Юрий Абрамович отменил выступление. Будет дирижировать другой режиссер", – сообщил Гринченко.
Как уточняется, в SMS также был указан номер телефона для обмена билетов.
Накануне Башмет отменил пресс-конференцию перед Зимним международным фестивалем искусств из-за плохого самочувствия. Башмет должен был рассказать прессе о музыкальном фестивале, который пройдет с 14 по 24 февраля в сочинском Зимнем театре.
В ночь на 4 февраля в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошел пожар. Загорелась квартира дочери Юрия Башмета. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей.
В квартире, в которой началось возгорание, была сделана перепланировка. Это произошло более десяти лет назад, когда там жил дизайнер из США. Перепланировка была согласована управой Пресненского района Москвы.
Следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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