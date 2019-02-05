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16:33

Башмет отменил пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

культура

16:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юрий Башмет отменил пресс-конференцию перед Зимним международным фестивалем искусств. Дирижер не смог выйти к журналистам из-за плохого самочувствия.

Башмет должен был рассказать прессе о музыкальном фестивале, который пройдет с 14 по 24 февраля в сочинском Зимнем театре.

"Юрий Абрамович приехал, у него резко поднялось давление. Он очень плохо себя чувствует вчера и сегодня", – цитирует Агентство "Москва" руководителя "Русского концертного агентства" Дмитрия Гринченко. Речи об отмене участия артиста в фестивале пока не идет.

Также Гринченко рассказал об обстоятельствах пожара в квартире на Никитском бульваре, в которой жила дочь музыканта Юрия Башмета Ксения. По словам представителя дирижера, сумма ущерба еще не установлена. Однако известно, что сгорели скрипка и рояль.

"Насколько я знаю, каких-то переделок Ксения, пока владела квартирой, в ней не делала, но она купила ее в старом доме. Я уверен, что какой-то ремонт был сделан в доме людьми, которые жили там до нее", – резюмировал Гринченко, подчеркнув, что Ксения от полиции не скрывается.

Ранее сообщалось, что возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей. Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования.

В квартире, в которой начался пожар, была проведена перепланировка. Это произошло более десяти лет назад, когда там жил дизайнер из США. Он решил снести все перегородки и сделать большую студию. Перепланировка была согласована управой Пресненского района столицы.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

Следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте работает группа криминалистов.

культура

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