Число жертв землетрясений в Японии достигло 161

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Количество погибших в результате серии землетрясений, которые продолжаются в Японии с 1 января, увеличилось до 161 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных властей.

Кроме того, еще не менее 560 человек получили травмы различной степени тяжести в результате стихийных бедствий.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

В результате серии землетрясений наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.

Правительство Японии планирует направить 32,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясений в центральной части страны. Средства будут направлены на закупку товаров первой необходимости, в число которых входят питьевая вода, провизия, газовые плиты и топливо.