Найден бортовой магнитофон самолета JAL, который столкнулся с другим самолетов в Токио

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В Японии нашли бортовой магнитофон с пассажирского самолета авиакомпании JAL (Japan Airlines), который сгорел после столкновения с самолетом службы безопасности на море Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.

Бортовые самописцы удалось обнаружить на следующий день после аварии. Речь идет о бортовом магнитофоне и бортовом устройстве регистрации полета с самолета службы безопасности на море.

Согласно данным министерства транспорта, скорее всего, командир корабля службы безопасности на море не знал о готовящейся посадке пассажирского судна, так как не слышал переговоров его командира и диспетчера.

Пассажирский Airbus A350 авиакомпании JAL начал переговоры с диспетчером полетов в 17:43, он получил разрешение на посадку и закончил переговоры, и только после этого на эту частоту переключился и капитан самолета службы безопасности на море в 17:45. До этого он оставался на частоте наземной диспетчерской службы. Таким образом, он мог не слышать переговоров и не знать о готовящейся посадке пассажирского самолета.

Ранее сообщалось, что французская аэрокосмическая компания Airbus, которая произвела лайнер японских авиалиний JAL, загоревшийся в токийском аэропорту, направит специалистов в Японию для помощи в расследовании причин происшествия.

В результате столкновения самолетов погибли пять из шести членов экипажа транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии. На борту пассажирского самолета находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.