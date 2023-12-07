Двоих пострадавших при стрельбе в школе в Брянске доставят на лечение в Москву

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Двоих детей, которые получили ранения при стрельбе в гимназии Брянска, доставят для дальнейшего лечения в Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона рассказал, что в ходе посещения областной больницы со специалистами Минздрава РФ ему довелось пообщаться с медиками и родителями пострадавших. Местные специалисты успели оказать пострадавшим всю необходимую помощь, сейчас им ничего не угрожает.

"Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое", – сообщил Богомаз.

Ребят направят в Российскую детскую клиническую больницу. Транспортировка будет осуществляться под контролем специалистов Минздрава.

Трое пострадавших сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Семьям пострадавших оказывают психологическую помощь.

Утром 7 декабря в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. В результате трагедии погибла девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе. По информации регионального главка МВД РФ, отец девочки хранил ружье в доме в соответствии с законом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливались.

