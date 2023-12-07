Жизни школьников, пострадавших при стрельбе в Брянске, вне опасности – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с РИА Новости.

"Пострадавшие в Брянске подростки получают необходимое лечение", – уточнил он.

В настоящее время пятеро пострадавших находятся в медицинском учреждении.

Как рассказал в беседе с телеканалом "360" психиатр, врач-нарколог Василий Шуров, действия стрелявшей восьмиклассницы выглядят как скулшутинг.



"Могу предположить, что у девочки были проблемы в школе, она затаила обиду. Но здесь больше похоже на спонтанное действие. Накипело – взяла ружье, убила, может быть, обидчика или первого попавшегося", – предположил он.



Специалист уточнил, что пока мало информации.

По информации RT, директор гимназии, где школьница устроила стрельбу, в настоящий момент находится на допросе.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.

По его словам, нет информации о конфликтах девочки с кем-либо. Она училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной", заявил источник. В настоящее время полицейские выясняют, был ли в образовательном учреждении психолог и работал ли он с учениками.

Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос.

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