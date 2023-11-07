МВД требует ареста боксера Иванова по делу о стрельбе в центре Москвы

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Следователи МВД потребовали отправить под арест чемпиона Европы 2013 года по боксу Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Иванов обвиняется в хулиганстве с применением оружия. В результате его действий пострадали четыре человека.

Избитому Ивановым студенту в субботу, 11 ноября, должны сделать операцию, сообщает телеканал "360" со ссылкой на его отца. По словам мужчины, самочувствие сына более-менее нормальное.

Накануне в отношении боксера возбудили уголовное дело. До этого стало известно о задержании злоумышленника, открывшего стрельбу у ресторана на Шлюзовой набережной. Им оказался Никита Иванов.

Позже в полиции сообщили, что стрельба у ресторана в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта. Один из участников ранил из травматического оружия четверых оппонентов, после чего скрылся с места происшествия. В скором времени его задержали.

Прокуратура уточнила, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени. Надзорное ведомство контролирует расследование случившегося.

"Московский патруль": стрельба произошла в ТЦ на улице Михневской