В отношении боксера Никиты Иванова возбудили дело после стрельбы у ресторана в Москве

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Уголовное дело возбудили в отношении боксера Никиты Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Дело расследуется по статье о хулиганстве.

Ранее стало известно о задержании злоумышленника, открывшего стрельбу у ресторана на Шлюзовой набережной. Им оказался 37-летний житель Тамбовской области.

Позже в полиции сообщили, что стрельба у ресторана в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта. Один из участников ранил из травматического оружия четверых оппонентов, после чего скрылся с места происшествия скрылся. Позже его задержали.

Прокуратура уточнила, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени. Надзорное ведомство контролирует расследование случившегося.

"Московский патруль": стрельба произошла в ТЦ на улице Михневской