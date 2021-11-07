Умер мужчина, которому сделалось плохо на акции в поддержку Саакашвили

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

Умер один из участников акции в поддержку Михаила Саакашвили. Об этом информирует телеканал "Рустави 2".

По имеющимся данным, мужчине стало плохо во время акции у Руставской тюрьмы. После этого он был госпитализирован на скорой помощи.

"Мужчина был госпитализирован в клинику, но его не удалось спасти", – заявили в эфире.

Причина смерти участника акции пока неизвестна.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

20 октября Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. Отмечалось, что новое обвинение выдвинули в тюрьме города Рустави.

Саакашвили объявил голодовку в тюрьме и заявил, что "готов даже умереть". Позднее политик согласился на госпитализацию, спустя три дня ему сделали переливание крови.