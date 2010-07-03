Пожар произошел на складе в промзоне в Подмосковье

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Склад горит на площади 600 квадратных метров в промзоне в Подмосковье, говорится в сообщении ГУМЧС России по Московской области.

"Поступило сообщение на ЦППС Долгопрудненского МПСГ от очевидца о горении внутри склада по адресу: городской округ Долгопрудный, Транспортный проезд, промзона. Склад – здание двухэтажное, кирпичное, перекрытия железобетонные, размером в плане 30 на 20 метров", – говорится в сообщении.

Как отмечается, внутри склада находятся деревянные паллеты. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Пять человек было эвакуировано.

Как уточнили в ГУМЧС России по региону, пожар тушат 28 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 23 человека и 6 единиц техники.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

3 ноября пожар произошел в подмосковном Жуковском. Огонь охватил 3500 квадратных метров на складе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения пожара на весь склад

К тушению пожара привлекли 59 человек и 16 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.