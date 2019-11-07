Пожар произошел в новостройке в Люберцах

Пожар на площади 300 квадратных метров произошел в новостройке в Люберцах, сообщили Москве 24 в пресс-службе МЧС по Подмосковью.

В 11:05 возгорание было локализовано, а в 11:11 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. В ведомстве сообщили, что горел утеплитель. Пострадавших в результате происшествия нет.

3 ноября ЧП случилось в подмосковном Жуковском. Огонь охватил 3500 квадратных метров на складе, конструкции здания частично обрушились.

К тушению пожара привлекли 59 человек и 16 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.