Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Боковое стекло кабины экипажа разрушилось в самолете Ан-24 во время рейса Светлогорск – Красноярск, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Во время инцидента на борту находилось 37 пассажиров и 5 членов экипажа авиакомпании "КрасАвиа". Самолету удалось благополучно совершить посадку.

В ведомстве добавили, что красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" получил повреждения после столкновения с Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines в Шереметьево. В результате у российского самолета была частично повреждена хвостовая часть. Пассажиров рейса высадили и направили в здание аэровокзала, после чего предоставили им резервный борт.

