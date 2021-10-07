Бастрыкин поручил наградить девушку за вызов полиции во время избиения мужчины в метро

07 октября, 23:19
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил вручить награду девушке, которая вызвала полицию во время избиения мужчины в столичном метро. Такая информация приводится на официальном сайте ведомства.
В СК пояснили, что девушка нажала тревожную кнопку в вагоне, а затем выбежала за нападавшими и рассказала о них правоохранителям. Таким образом, она помогла задержать злоумышленников.
"Принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации", – сообщили в СК.
Там уточнили, что девушке планируют вручить медаль СК "За содействие".
4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет.
Позднее в СК приняли решение наградить мужчину, заступившегося за девушку. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.
Троих обвиняемых в жестоком избиении москвича в метро арестовали
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