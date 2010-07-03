Полиция проверяет информацию о стрельбе у детсада на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проверяет информацию о стрельбе возле детского сада в столичном районе Чертаново Южное, сообщает Агентство "Москва".

О происшествии в правоохранительные органы сообщили очевидцы. По их данным, из огнестрельного оружия стреляют около детского сада на Варшавском шоссе. Подробности случившегося уточняются.

В конце августа неизвестный "снайпер" стрелял по окнам жилых домов в подмосковном Одинцове. Владельцы квартир, которым был нанесен ущерб, написали заявления в полицию. В ГУ МВД по Московской области подтвердили факт стрельбы.

Чуть ранее, в июле, неизвестные обстреляли машину в центре Москвы, ограбили ее водителя и скрылись. Преступники открыли стрельбу по машине, которая двигалась по Марксистской улице и, пригрозив водителю расправой, похитили из машины сумку с документами и деньгами.