Виновных во взрыве в Бейруте установит военный трибунал

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Ответственных за взрыв в порту Бейрута установит военный трибунал. Будут проведены все необходимые расследования, заявил глава МИД Ливана Шарбель Вахбе в интервью телеканалу al-Mayadeen.

По его словам, итоги расследования ожидаются в ближайшие дни. Вопрос о необходимости обращения за помощью иностранных специалистов решают судебные власти страны.

Вахбе отметил, что связался с главами МИД более 30 стран, и все они готовы с ним встретиться.

Вечером 4 августа в Бейруте прогремел взрыв, который сопровождался красным, а после черным и белым дымом. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

Погибли 152 человека, подавляющее большинство из которых – ливанцы и сирийцы. Также есть несколько граждан Пакистана, Австралии, Бангладеш и Египта.

Личности 17 погибших пока не установлены. Россиян среди погибших нет.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.