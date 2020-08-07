Ефремов на заседании суда нарисовал на листке Спасскую башню

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Актер Михаил Ефремов нарисовал в ходе судебного заседания по своему делу несколько рисунков, в том числе Спасскую башню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

"Ефремов в ходе заседания суда ведет себя спокойно, рисует что-то на листке. Я увидел, что он Спасскую башню нарисовал", – сказал Добровинский.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, в свою очередь, сказал, что не обратил внимания на рисунок подзащитного. Он подчеркнул, что все его внимание было направлено на судебный процесс.

В пятницу, 7 августа, в суде были допрошены свидетели по делу актера, которые в тот день находились на месте происшествия. В частности, свидетель Роман Шрамко подтвердил, что за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в тот вечер действительно находился актер. Он также отметил, что свидетели произошедшего не сомневались в алкогольном опьянении Ефремова.

Суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Ефремова 11 августа. Судья Елена Абрамова заявила, что заседание назначено на 14:00.

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

