Ефремов на заседании суда нарисовал на листке Спасскую башню

12:49
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Актер Михаил Ефремов нарисовал в ходе судебного заседания по своему делу несколько рисунков, в том числе Спасскую башню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.
"Ефремов в ходе заседания суда ведет себя спокойно, рисует что-то на листке. Я увидел, что он Спасскую башню нарисовал", – сказал Добровинский.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, в свою очередь, сказал, что не обратил внимания на рисунок подзащитного. Он подчеркнул, что все его внимание было направлено на судебный процесс.
В пятницу, 7 августа, в суде были допрошены свидетели по делу актера, которые в тот день находились на месте происшествия. В частности, свидетель Роман Шрамко подтвердил, что за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в тот вечер действительно находился актер. Он также отметил, что свидетели произошедшего не сомневались в алкогольном опьянении Ефремова.
Суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Ефремова 11 августа. Судья Елена Абрамова заявила, что заседание назначено на 14:00.
Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: