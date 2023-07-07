СМИ сообщили о серии взрывов в Николаевской и Одесской областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти заявили, что звуки взрывов связаны с работой средств противовоздушной обороны.

Согласно данным официального ресурса оповещения граждан, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

В ночь на 6 июля сирены воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Через некоторое время местные СМИ сообщили о взрывах во Львове и Тернопольской области страны.

После этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.