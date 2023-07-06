Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

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Объект критической инфраструктуры был поврежден во Львове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Тем не менее он не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. Другие подробности случившегося также не приводятся.

В ночь на 6 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вскоре после этого местные СМИ сообщили о нескольких взрывах, которые прозвучали во Львове и Тернопольской области страны.

На момент публикации воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины.