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02:28

Политика

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: depositphotos/mariakarabella

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.

О каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры на момент публикации не сообщалось.

Ранее воздушная тревога звучала в нескольких регионах Украины в ночь на 5 июля.

Вскоре после этого местные СМИ сообщили о двух взрывах в пригороде Харькова. Однако подробности случившегося не приводились.

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