02:28Политика
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Фото: depositphotos/mariakarabella
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.
О каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры на момент публикации не сообщалось.
Ранее воздушная тревога звучала в нескольких регионах Украины в ночь на 5 июля.
Вскоре после этого местные СМИ сообщили о двух взрывах в пригороде Харькова. Однако подробности случившегося не приводились.
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