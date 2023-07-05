СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пригороде Харькова на Украине прозвучало два взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся, местные власти также пока не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. На момент публикации сирены тревоги звучат только в Сумской и Харьковской областях страны.

До этого советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона в ночь на 5 июля планирует атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.