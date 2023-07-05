Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Фото: depositphotos/billperry

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.

Сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях страны. На момент публикации информации о взрывах в этих регионах не поступало.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона в ночь на 5 июля планирует атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.

Утром 4 июля российские системы ПВО сбили четыре беспилотника в ТиНАО, а также подавили еще один БПЛА в Московской области. По словам Сергея Собянина, в результате предпринятой атаки никто не пострадал.