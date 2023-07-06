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Несколько взрывов прозвучало во Львове и Тернопольской области Украины – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Серия взрывов прозвучала во Львове и Тернопольской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
Местные власти заявили, что причина взрывов связана с работой средств противовоздушной обороны.
В данный момент воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, кроме Одесской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях страны.
Ранее сирены воздушной тревоги звучали во всех областях страны.
До этого в ночь на 5 июля украинские СМИ сообщили о двух взрывах в пригороде Харькова. Однако подробности случившегося не приводились.
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