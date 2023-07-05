Подсудимый взорвал гранаты в суде Киева и взял в заложники конвоира

Фото: телеграм-канал "Новое Издание"

Подсудимый взорвал три гранаты в Шевченковском районном суде Киева, а после взял в заложники конвоира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание.

По информации источника СМИ, обвиняемый в теракте в 2015 году попытался сбежать из-под стражи. Подсудимый взорвал в конвойном помещении три гранаты, после выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.

Позже украинская полиция подтвердила, что в одном из судов Киева прогремел взрыв. На территории происшествия работают бойцы спецназа, следователи, взрывотехники и кинологи.

"Полицейские получили информацию о происшедшем взрыве в помещении суда в Шевченковском районе", – отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрелять на улице города Сисак в центральной части Хорватии. В результате этого один человек умер, несколько получили травмы. По данным СМИ, мужчина открыл огонь из автомата Калашникова в районе Канак.