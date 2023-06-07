Не менее семи человек пропали без вести в Новой Каховке после разрушения ГЭС

Фото: телеграм-канал "Суспільне Херсон"

Не менее семи человек пропали без вести в Новой Каховке в результате сброса воды из Каховского водохранилища, ставшего следствием разрушения ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Владимира Леонтьева.

По его словам, из зон подтопления в Херсонской области 6 июня переместили более 900 человек. Леонтьев также сообщил, что в результате случившегося населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду. Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши.

Уровень воды после ЧП на Каховской ГЭС продолжает падать. В частности, в Новой Каховке он упал уже на 35 сантиметров. Глава города назвал это позитивным. Он сообщил, что в Херсонскую область прибывают волонтеры из всех регионов России. Их помощь очень значительна.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия возлагает всю ответственность за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие ее западные страны.

Уровень воды в Новой Каховке немного снизился