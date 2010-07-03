В Иркутской области прокомментировали задержание главы лесного комплекса

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды прокомментировали власти региона.
"Правительство региона и губернатор обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий", – сказано в сообщении пресс-службы правительства Приангарья. По данным региональных властей, "санитарные рубки в заказнике регионального значения "Туколонь" проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза".
6 июня Общественная палата Иркутской области обсудила вопрос о ЧС с состоянием леса в заказнике "Туколонь" после санитарной рубки леса, передает РИА Новости.
Накануне сотрудники ФСБ по поручению регионального главка СК задержали в аэропорту Шереметьево главу лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Он подозревается в "превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий". По данным СМИ, в Москву чиновник прибыл, находясь во внеплановом отпуске для "организации лечения дочери".
По версии следствия, Шеверда и ряд задержанных ранее иркутских чиновников незаконно согласовали и провели вырубку деревьев в заповедном лесу "Туколонь" на площади около 120 гектаров. В результате лесному фонду России был причинен ущерб в размере около 748 миллионов рублей, уточнили в СК. Задержанному иркутскому министру грозит до десяти лет лишения свободы.
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