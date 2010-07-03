Опубликовано видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации
СК РФ опубликовал кадры задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в московском аэропорту Шереметьево. Видеозапись появилась на YouTube-канале ведомства.
В четверг, 6 июня, сотрудники ФСБ задержали главу лесного комплекса Иркутской области по подозрению в "Превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий". Отмечается, что Сергей Шеверда был задержан в Шереметьеве по поручению регионального главка СК. В столицу чиновник прибыл, находясь во внеплановом отпуске для "организации лечения дочери", уточнили в правоохранительных органах.
Как считают следователи, Шеверда и еще ряд задержанных ранее иркутских чиновников незаконно согласовали и провели сплошную вырубку в заповедном лесу "Туколонь". В результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду страны причинен ущерб в размере порядка 748 миллионов рублей, отмечают в СК. Задержанному министру лесного комплекса Иркутской области грозит до десяти лет лишения свободы.
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